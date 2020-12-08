Фондовые рынки АТР снижаются

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на опасениях за восстановление мировой экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,25% — до 3407,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,02%, до 2294,37 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,61%, до 26344,96 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,85% — до 2720,44, японский Nikkei 225 — на 0,26%, до 26478,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,28% — до 6694 пунктов.

Во вторник на рынках Азии преимущественно наблюдается снижение. Волна "вакцинного" оптимизма сменилась опасениями за восстановление мировой экономики в краткосрочной перспективе на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в мире.

Эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться тяжелой, вследствие чего в некоторых странах региона ужесточаются карантинных мер. Так, в понедельник в Южной Корее были усилены меры социального дистанцирования в столице страны, Сеуле.

Аналитики Mizuho Bank отмечают, что рост, вызванный новостями о вакцине, можно описать словами "слишком много, слишком рано".

"Рост числа новых случаев в США заставляет задуматься о том, опередила ли "вакцинная эйфория" реальность с новыми вспышками коронавируса", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экспертов.

В то же время снижение японского фондового индекса немного сдерживают данные по ВВП страны. Так, ВВП Японии в третьем квартале 2020 года, по окончательной оценке, вырос на 5,3% к предыдущему кварталу, что оказалось выше ожиданий аналитиков и предварительной оценки. В пересчете на год ВВП страны вырос на 22,9%.