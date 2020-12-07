Открывшись вниз на умеренно негативном внешнем фоне, рубль некоторое время корректировал этот провал, но затем возобновил активное снижение из-за резкого ухудшения ситуации на мировых рынках.

В отсутствие свежих драйверов роста глобальные площадки пытаются скорректировать мощное восходящее движение, стартовавшее в начале ноября. Благодаря этому росту были достигнуты предкризисные уровни. В результате многие биржевые активы выглядят перегретыми, что чревато их снижением на фиксации прибыли, спровоцированной даже второстепенными факторами или вообще без таковых.

Кроме того, вызывают опасения высокие темпы распространения коронавируса в мире, что заставляет ужесточать ограничения в некоторых странах. Учитывая неопределенность с началом и продолжительностью массовой вакцинации, а также ее эффективностью, многие инвесторы проявляют осторожность. В то же время наметившийся в США прогресс в деле принятия нового пакета фискальных стимулов удерживает рынки от более серьезной просадки.

Развивающиеся валюты находятся под давлением, ускорив снижение незадолго до старта российской сессии. Негативом выступило быстрое восстановление доллара, который корректирует значительные потери последних недель.

Российский долговой рынок пытается закрепить пятничный успех. В начале торгов индекс гособлигаций RGBI продемонстрировал восходящий импульс, обновив недельный максимум, но затем сдал позиции, растеряв почти весь плюс.

Вслед за резким провалом, произошедшим в начале наших торгов, мировые рынки стали активно восстанавливаться. Однако рубль всего лишь умеренно отскочил, оставаясь в ощутимом минусе.

Несмотря на относительно высокий уровень нефти, рубль сохраняет переоцененность к ней, так как рублевая стоимость барреля Brent по-прежнему находится под нижней границей прошлогоднего диапазона 3700–4400, который более приемлем с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний.

Нефть находится под давлением

В начале дня нефтяные цены консолидировались около нулевой отметки, но после нашего открытия устремились вниз. Однако затем котировки отскочили, но развить коррекционный рост не удалось — нефть быстро вернулась к негативной динамике. Сейчас Brent теряет 0,6% около отметки $48,8.

Нефтяной рынок находится под давлением угрозы более медленного восстановления глобального спроса на нефть из-за негативного влияния второй волны пандемии на мировую экономику. Препятствует росту котировок и существенное укрепление доллара, произошедшее в первой половине дня.

Доллар корректирует большие потери последних недель

В пятницу индекс доллара (DXY) сумел перейти к восстановлению от нового двухлетнего минимума. Сегодня после непродолжительного снижения коррекционный рост продолжился, ускорившись в начале наших торгов. Во второй половине дня DXY откатился, сейчас формируясь вблизи уровня 90,7 п.

Европейская валюта в понедельник продолжила сдавать позиции, однако в начале российской сессии перешла к коррекции нисходящего движения. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,1% немного выше уровня 1,214.