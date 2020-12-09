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Украина намерена отказаться от угля в качестве топлива до 2070 года 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Украина намерена отказаться от угля
Фото: ТАСС
Украина намерена до 2070 года отказаться от использования угля в качестве топлива, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году — отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", — сказал Шмыгаль.

По его словам, самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, поэтому стране необходимо привлечь международную техническую и финансовую помощь.
Кабинет министров Украины в июле установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС в целях стабильной работы угольных предприятий.
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем украинских властей, добывают уголь газовой группы.
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Комментарии 3
Рынки , Денис Шмыгаль , Правительство Украины
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