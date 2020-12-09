Украина намерена отказаться от угля

"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году — отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", — сказал Шмыгаль.