Украина намерена отказаться от угля

Украина намерена до 2070 года отказаться от использования угля в качестве топлива, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году — отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", — сказал Шмыгаль.
По его словам, самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, поэтому стране необходимо привлечь международную техническую и финансовую помощь.
Кабинет министров Украины в июле установил приоритетное использование украинского угля на ТЭС в целях стабильной работы угольных предприятий.
Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем украинских властей, добывают уголь газовой группы.