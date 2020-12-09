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Эксперты оценили вероятность падения доллара 

Прайм 1 час назад
Оценена вероятность падения доллара
Фото: © РИА Новости. Владимир Сергеев
Доллар опустился до четырехмесячного минимума, вплотную приблизившись к уровню 73 руб. С начала недели курс снизился почти на 1%. Это происходит на фоне стабилизации доллара на мировом рынке и снижения нефтяных цен. Также снижению могут способствовать продажи валюты нерезидентами, которые увеличивают вложения в российские гособлигации, сообщает "Коммерсант".
Однако потенциал дальнейшего ослабления доллара и укрепления рубля ограничен, предупреждают эксперты.

"Диапазон для курса доллара 73-75 руб. в ближайшее время сохранит свою актуальность на фоне признаков некоторого охлаждения эйфории на глобальных рынках", — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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