Оценена вероятность падения доллара

"Диапазон для курса доллара 73-75 руб. в ближайшее время сохранит свою актуальность на фоне признаков некоторого охлаждения эйфории на глобальных рынках", — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.