Оценена вероятность падения доллара

Доллар опустился до четырехмесячного минимума, вплотную приблизившись к уровню 73 руб. С начала недели курс снизился почти на 1%. Это происходит на фоне стабилизации доллара на мировом рынке и снижения нефтяных цен. Также снижению могут способствовать продажи валюты нерезидентами, которые увеличивают вложения в российские гособлигации, сообщает "Коммерсант".
Однако потенциал дальнейшего ослабления доллара и укрепления рубля ограничен, предупреждают эксперты.
"Диапазон для курса доллара 73-75 руб. в ближайшее время сохранит свою актуальность на фоне признаков некоторого охлаждения эйфории на глобальных рынках", — отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.