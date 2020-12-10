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Россия стала продавать меньше водки 

Lenta.ru 56 минут назад
Россия стала продавать меньше водки
Фото: ТАСС
Россия в январе — октябре этого года снизила экспорт водки в денежном выражении на 8,7 процента (до 113,8 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
В натуральном выражении поставки упали на 2,1 процента. В октябре объем экспорта в денежном выражении вырос на 17,6 процента (до 14,1 миллиона долларов) по сравнению с сентябрем. Россия стала больше продавать пшеницы и меслина. Объем экспорта вырос на 10,6 процента за январь — октябрь. Поставки растительного масла увеличились на 26,7 процента.
В ноябре стало известно, что поставки водки в российские магазины оказались под угрозой. Производители крепкого алкоголя предупредили правительство о возможных проблемах из-за новых обязательств по утилизации стеклянной тары.
Ранее Роскачество провело исследование водки и назвало лучшие бренды. Самыми качественными были признаны марки «Птичка синичка», «Северное золото», «Русская», «Северная земля» и «Кристалл».
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Рынки , Федеральная таможенная служба
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