Америка начала спекулировать на самом главном 

Вода впервые получила прописку на Уолл-Стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт?

Впервые на Уолл-Стрит наравне с золотом, нефтью и другим товарами начали торговать водой. План созрел после того, как в сентябре лесные пожары и жара нанесли серьезный ущерб западному побережью США. С помощью торговли фьючерсами на воду решили защитить крупных потребителей воды — фермеров и сферу электроэнергии — от колебаний цен на воду.

Фьючерсы привязаны к индексу Nasdaq Veles California Water Index, который был запущен в 2018 году. Он измеряет средневзвешенную цену на воду, отмечает Bloomberg.

Удивительно, что торговля на бирже столь важным природным ресурсом как вода, началась только сейчас. «На самом деле, вода, а не нефть или золото, являются главными ресурсами на Земле, без нее исчезнет все человечество. Сегодня порядка 3 млрд человек, то есть почти половина всего человечества не имеют доступа к чистым источникам воды, из-за чего умирает около 500 млн человек ежегодно. Из них большая часть — это дети в возрасте до пяти лет», — отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев

Принято считать, что войны начинаются за земли, за нефть и газ, но, на самом деле, за доступ к водным ресурсам тоже проливается кровь.

«За реку Нил борются Египет, Судан и Эфиопия, за Тигр и Евфрат — Турция, Сирия и Ирак. Индо-пакистанский конфликт тоже связан с доступом к воде. И таких примеров за последние 50 лет предостаточно. Крупнейшие транснациональные корпорации давно поняли, что именно вода является главным ресурсом, за который будет идти самая ожесточенная борьба. Поэтому в результате всех конфликтов, в которых принимали участие США, собственность на водные ресурсы побежденных стран переходила к американским транснациональным компаниям, которые затем начинали очень успешный бизнес в этих странах, продавая воду местным жителям по завышенным ценам», — говорит Деев.

Использование водных ресурсов в мире только растет — в среднем на 1% в год. А изменение климата приводит к осложнению ситуации в тех регионах, где и так сегодня имеются проблемы с водой.

Изменение климата, засуха и рост численности населения, вероятно, сделают проблему нехватки воды и ее ценообразование горячей темой на долгие годы, считает управляющий директор и аналитик RBC Capital Markets Дин Дрей. Мировая конкуренция за водные ресурсы будет только возрастать. Нехватка водных ресурсов ведет к угрозе продовольственной безопасности. Потому что 70% мирового потребления воды используется в сельском хозяйстве и производстве продовольствия. Промышленность использует только 20%, ЖКХ — лишь 8% воды.

России повезло не только с нефтью и золотом, но и с водными ресурсами. В Европе у РФ самый большой запас пресной воды, а в мире у нее второй результат.

Ресурсы речного стока в России составляют 4,3 тыс. кубических километров в год. Больше только у Бразилии с ее 6,25 тыс. кубических километров в год речного стока. На третьем месте по этому показателю Канада (3,3 тыс.), на четвертом — США (2,8 тыс.), на пятом — Китай (2,75 тыс.), далее — Индия. При этом у России хороший показатель по водообеспеченности — 30,2 кубических километров в год на человека. Для понимания: в США на одного человека в год только 9,2 кубических километров, а в Китае и вовсе 2,3.

Средние возобновляемые водные ресурсы России за многие годы составляют 10% от мирового речного стока. Ежегодное использование свежей воды не превышает 2% ресурсов речного стока В России более 30 тыс. водохранилищ, более 100 ГЭС и много другой инфраструктуры.

«Наша страна с ее гигантскими водными запасами будет интересовать международных торговцев только как источник для получения ресурсов наравне с нефтью, газом и т.д. В конечном счете Россия вполне успешно может начать продавать воду на международных рынках, пополняя бюджет», — говорит Деев.

Январский контракт на воду, торгуемый на бирже CME, в понедельник закрылся около уровня 496 долларов за акр-фут (1233 кубических метра). В целом калифорнийский спотовый рынок воды оценивается в 1,1 млрд долларов. Российский биржевой рынок воды мог бы быть намного крупнее, учитывая более высокие запасы пресной воды.

Но справиться с дефицитом воды в ряде регионов России, как и в Соединенных Штатах за счет торговли фьючерсами на воду, вряд ли удастся. «Данный фьючерс является расчетным, а не поставочным, то есть продавец не обязуется поставить покупателю воду в том или ином виду после экспирации (последняя дата исполнения) фьючерсного контракта. Здесь происходит только финансовый расчет между покупателем и продавцом фьючерса по цене базового актива (воды), сформировавшейся на момент экспирации. Поэтому покупатели фьючерсов никоим образом не смогут решить проблему с обеспеченностью водой», — поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин

Впрочем, даже если бы фьючерсы были поставочными, это вряд ли решило бы проблемы дефицита воды в тех регионах, где ее не хватает. Если бы все было так просто. Дефицит воды в том или ином регионе связан с разными причинами. Там может не хватать инфраструктуры, не быть логистической цепочки поставок воды. Проблема может быть связана с природными, географическими и даже геополитическими особенностями.

Далеко ходить не надо. Полуостров Крым является засушливым регионом в силу его географического и природного расположения. Чтобы это исправить, еще в 1960-х годах был построен Северо-Крымский канал, который поставлял днепровскую воду из Каховского водохранилища. И эта инфраструктура справлялась (канал обеспечивал 80% потребностей региона в пресной воде), пока Украина не перекрыла канал после присоединения Крыма к России. Дефицит воды здесь был спровоцирован искусственно украинскими властями.

Поэтому одной торговлей фьючерсами водой решить проблемы засушливых регионов невозможно. В чем же тогда смысл? В том, что этот инструмент поможет стабилизировать цены на воду, и застраховаться от ценовых колебаний в периоды чрезвычайных ситуаций — пожаров, засухи и прочее. «В основном такие фьючерсы на американском рынке будут использоваться для хеджирования фермерами и муниципалитетами ценовых рисков, связанных с доступностью воды в Калифорнии, — крупнейшем сельскохозяйственном рынке США и пятой по величине экономике мира, если бы этот штат был отдельным государством», — говорит Бабин. Не исключены теперь, конечно, и спекулятивные игры с ценой на воду на бирже.