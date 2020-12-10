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Цена нефти Brent превысила $50 за баррель 

Прайм и ещё 5 27 минут назад
Цена нефти превысила психологическую отметку
Фото: РИА Новости
Цены на нефть в четверг вечером растут более чем на 2,5%, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше психологической отметки в 50 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.40 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,66% — до 50,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 2,75%, до 46,77 доллара за баррель.
В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель цена нефти Brent завершила день падением на 9%, до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
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Комментарии 4
Рынки , Цена на нефть
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