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Нефть к новым максимумам толкает вакцинация от COVID-19 

ИА Regnum и ещё 2 9 декабря 2020
Нефть к новым максимумам толкает вакцинация от COVID-19
Фото: Reuters
Нефть сорта Brent 10 декабря подорожала сразу на 4%, впервые с начала марта превысив не только психологическую отметку $50 за баррель, но и уровень $51, хотя закрыться над ним котировки не смогли, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 11 декабря, на утренних торгах фьючерсы консолидируются над областью $50, демонстрируя небольшой медвежий уклон в ожидании подпитки локального ралли.

Оживление покупок на рынке черного золота стало возможным благодаря крепнущему оптимизма инвесторов относительно вакцинации, которая уже стартовала в Британии и с высокой вероятностью начнется в Штатах в эти выходные (12−13 декабря), тогда как Канада готовится запустить применение вакцины на предстоящей неделе.
Соответственно, нефтетрейдеры, стали активнее закладывать в цены более оперативное восстановление спроса на энергоресурсы в мире.
На этом фоне рынок проигнорировал отраслевой негатив в виде резкого скачка запасов сырой нефти в США. Однако опасность такого поведения игроков заключается в том, что оптимизм и ожидания могут оказаться завышенными, и, если в более долгосрочной перспективе массовая вакцинация в 2021 году не повлечет ожидаемого подъема потребления, для рынка это станет большим разочарованием.
Пока же Brent необходимо подтвердить пробой важного уровня $50, чтобы продолжить подъем и покорить новые многомесячные максимумы. Одобрение вакцины в США уже по большей части учтено в текущих ценах и уже вряд ли вызовет бурную реакцию.
Учитывая некоторое охлаждение оптимизма инвесторов на фондовых площадках, а также приближающиеся выходные, не исключено, что в течение дня новые попытки роста будут сменяться приступами фиксации прибыли на привлекательных уровнях», — считает эксперт.
Читайте также: Цена на нефть Brent стремительно приближается к $52
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Прогноз эксперта , ИА REGNUM
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