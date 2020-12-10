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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Фото: Прайм
Рублевый индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3228,79 пункта на фоне роста цен на нефть и улучшения настроений на западных фондовых площадках, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 12.30 мск рос на 0,48% — до 3228,11 пункта, а минутами ранее он поднимался до 3228,79 пункта — нового исторического максимума. Долларовый индекс РТС поднимался на 0,78% — до 1383,21 пункта.
Предыдущий исторический максимум по индексу Мосбиржи составлял 3226,89 пункта. Он был достигнут 20 января текущего года.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 40 копеек, до 73,46 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 88,91 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,82%, до 49,26 доллара за баррель.
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