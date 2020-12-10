Фунт дешевеет к доллару на неопределенности вокруг Brexit 

Курс фунта стерлингов снижается к доллару в пятницу днем на опасениях вокруг перспектив достижения торгового соглашения между ЕС и Великобританией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.57 мск курс фунта стерлингов снижался к доллару до 1,323 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3293 доллара. Курс евро к доллару опускался до 1,2121 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2136 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,00 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,2 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 90,88 пункта.

В центре внимания рынков в пятницу остаются переговоры между Великобританией и ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее говорила, что Евросоюз и Великобритания придут к решению по торговому партнерству после Brexit к концу текущей недели. В то же время ЕК предложила пакет временных экстренных мер в наиболее уязвимых областях экономики на случай, если до конца 2020 года не удастся достичь соглашения о будущем торговом партнерстве с Великобританией.

"Рынок в ближайшие несколько дней может отыгрывать риск отсутствия соглашения (по торговому партнерству после Brexit — ред.), что позволит предотвратить серьезное падение валютного курса по истечении крайнего срока торговых переговоров", — цитирует агентство Рейтер старшего валютного стратега Commerzbank Тху Лан Нгуен (Thu Lan Nguyen).

Курс евро слабо снижается к доллару в пятницу после роста на 0,5% днем ранее. Заявления ЕЦБ об увеличении специальной программы по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) не способствовали ослаблению курса единой европейской валюты.

На курс доллара позднее в ходе торгов может повлиять статистика из США. Так, в пятницу ожидается публикация предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) за декабрь, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель снизился до 76,5 пункта с уровня ноября в 76,9 пункта.