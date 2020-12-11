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Нефти помогают вакцины, слабый доллар, Индия и Китай 

Прайм и ещё 1 53 минуты назад
Нефти помогают вакцины, слабый доллар, Индия и Китай
Фото: Reuters
Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research
В начале вчерашних торгов февральские фьючерсы Брент держались около $49/барр., а в начале европейской сессии стали расти и к открытию рынка в США поднялись до $51/барр. По итогам дня цена Брент зафиксировалась на уровне $50,25/барр., на $1,39/барр. выше, чем в среду. Вчера нефтяные котировки не отреагировали на разочаровывающие данные по занятости в США и отсутствие прогресса на переговорах о пакете экономического стимулирования, т. к. их поддержали оптимистичные новости о прогрессе с вакцинами от коронавируса во всем мире, которые позволяют надеяться на рост спроса на нефть в 2021 году. Вчера вакцина Pfizer от коронавируса, которая, как ожидается, первой будет одобрена для использования в США, получила положительные отзывы от группы внешних экспертов, что, вероятно, ускорит ее регистрацию отраслевым регулятором. Канада в среду стала третьей страной после Великобритании и Бахрейна, одобрившей вакцинуPfizer. Еще одним позитивным фактором для цен на нефть вчера стало решение ЕЦБ увеличить объем программы количественного смягчения на 500 млрд евро и продлить ее на девять месяцев. Хотя это решение поддержало вчера рискованные активы, оно, видимо, оказалось более умеренным, чем ждали многие инвесторы.
Индийская нефтяная корпорация (IOC) вчера заявила, что в ноябре объем загрузки ее НПЗ достиг 100% впервые с февраля, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос на топливо, и сейчас этот показатель практически вернулся на уровни, наблюдавшиеся до пандемии. Также компания объявила ряд тендеров, в том числе на спотовые поставки нефти из США и с Ближнего Востока. Отметим, что IOC, наряду с дочерним подразделениемChennai Petroleum Corp, контролирует примерно треть совокупных перерабатывающих мощностей (5 млн барр. /сут) в Индии, где спрос на топливо в октябре вырос на 2,5%, впервые за восемь месяцев оказавшись выше, чем за тот же период прошлого года. При этом Bloomberg сообщает, что частные НПЗ Китая активно наращивают закупки нефти. Это предполагает, что в декабре физический спрос на нефть в Азии останется высоким. Также отметим, что в ноябре азиатским покупателям пришлось конкурировать друг с другом на спотовом рынке, чтобы обеспечить поставки из России, США и с Ближнего Востока.
Сегодня инвесторы ждут ноябрьского ИЦП в США, декабрьского индекса уверенности потребителей от Мичиганского университета и еженедельной статистики Baker Hughes по действующим буровым установкам. На наш взгляд, котировки Брент сегодня, скорее всего, возьмут паузу после вчерашнего ралли, однако пробитие уровня сопротивления $51/барр. и достижение диапазона $51,3-51,5/барр. остаются лишь вопросом времени. Негативным фактором с точки зрения спроса в Европе и цен на нефть может стать отсутствие нового торгового соглашения Великобритании с ЕС, премьер Борис Джонсон вчера заявил, что достичь соглашения, скорее всего, не удастся. Также на возможность снижения указывает вчерашняя перекупленность Брент (судя по техническим индикаторам).
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Рынки , Цена на нефть , Борис Джонсон , ЕС , ЕЦБ , Bloomberg
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