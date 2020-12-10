Временное укрепление: что будет с рублем в конце года 

С довольно высокой вероятностью рубль к концу года успеет дополнительно окрепнуть, но курса ниже 70 за доллар ждать не стоит, уверены опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. Дальше при реализации ряда рисков российская валюта снова начнет падать в цене, а значит, при некотором ее укреплении целесообразно будет переложить часть свободных рублей в другие активы, считают аналитики.

В декабре российская валюта заметно укрепилась по отношению к доллару США — в начале месяца доллар стоил 76,17 рубля против нынешних 73,5. К к концу года рубль может вплотную приблизиться к психологически важной отметке 70 за доллар, считают некоторые из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов.

По словам аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, вероятность такого движения составляет 85%, но курс ниже 70 рублей за доллар в этом году мы вряд ли увидим. Эксперт утверждает, что такой уровень подтверждается техническим анализом, и основной вклад в укрепление рубля должна внести дорожающая нефть, которая, по ожиданиям Владислава Антонова , к концу года будет стоит порядка $53 за баррель.

С этим мнением согласились и авторы Telegram-канала «Сигналы РЦБ». Собеседники «Газеты.Ru» отметили, что рубль был значительно перепродан перед выборами в США, но риски избрания президента от демократической партии пока не реализуются. Параллельно с этим нефть подошла вплотную к отметке $50 за баррель, но все же курс в 70 рублей за доллар реальнее будет увидеть скорее в начале следующего года. Наиболее реалистичный коридор, по мнению аналитиков, в конце года составит 72-73,5 рубля за доллар.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что помимо поддержки рубля со стороны нефти важными факторами, которые сыграют на укрепление российской нацвалюты, остаются низкий спрос на валюту из-за туристических ограничений, а так же налоговый период, в процессе которого компании будут менять доллары на рубли. В результате, считает эксперт, движение рубля в коридор 70-72 за доллар действительно представляется возможным.

Альтернативного мнения придерживается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин . В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что прогноз по движению рубля в сторону отметки 70 за доллар вряд ли реализуется до конца года, и даже в первой половине следующего — для этого нефть должна подорожать до $55-60 за баррель.

«Поскольку для госбюджета и нефтегазовых компаний более приемлема рублевая стоимость барреля Brent около 4 тыс. рублей, а сейчас она находится на уровне 3,6 тыс. рублей, российская валюта может попросту никуда не двигаться при дальнейшем росте нефти, тем самым повышая ее рублевую стоимость, пока она не достигнет экономически обоснованного уровня, — объясняет аналитик. — При текущей цене Brent около $49, доллар должен находиться вблизи 81 руб., чтобы баррель Brent стоил 4 тыс. рублей».

В целом Дмитрий Бабин считает, что до конца года доллар будет торговаться на уровне 74-75 рублей, а при ухудшении конъюнктуры мировых рынков вернется в район 77 за доллар.

Время для покупок

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что в целом для россиян, хранящих сбережения в иностранной валюте, уже сейчас сложился довольно благоприятный фон для обмена рублей на доллары.

Дмитрий Бабин отметил, что для долгосрочного сбережения стоит запасаться валютой, как только появляются такие свободные средства. Ведь попытка дождаться более низкого курса инвалюты может привести к тому, что придется покупать ее по более высокому курсу. Поэтому текущий момент для таких вложений ничем не отличается от того, что был месяц назад или полгода.

«Лучше всего для таких сбережений подходит доллар США из-за его высокой ликвидности и надежности на долгосрочном горизонте, а также возможности вложений в долговые инструменты, номинированные в американской валюте и открытия банковских депозитов с приемлемой доходностью по сравнению с евро», — объясняет эксперт.

Другие собеседники «Газеты.Ru» сказали, что в целом с покупкой иностранной валюты пока можно повременить. Авторы канала «Сигналы РЦБ» сказали, что все же ожидают еще некоторого укрепления рубля, и в целом для покупки самым привлекательным остается диапазон 70-72 рубля за доллар. Такой же ценовой коридор обозначил и Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари».

Артем Деев из AMarkets согласился с тем, что в качестве долгосрочного инструмента для сохранения средств валюту следует покупать в любом случае, поскольку рубль очень подвержен многим факторам давления. Но вместе с тем эксперт отметил, что покупать исключительно доллары нецелесообразно: гораздо логичнее разбавлять валютную корзину евро, китайскими юанями, швейцарскими франками, японскими иенами, а так же золотыми и серебряными монетами, которые выпускает Банк России

Риски для рубля остаются

В беседе с «Газетой.Ru» большинство экспертов отметили, что рубль по-прежнему остается подвержен внешним рискам, которые в целом могут реализоваться в любой момент. Артем Деев привел в пример вероятность обострения санкций против России, активизацию противостояния США и Китая, которая приведет к замедлению темпов восстановления мировой экономики, а так же перспективы развертывания масштабной вакцинации, которая может занять весь следующий год. Поэтому, считает аналитик, рубль вполне может вернуться в диапазон 76-78 за доллар в следующем году.

Дмитрий Бабин добавил к перечню рисков вероятность того, что если в фундаментальном плане нефть останется в коридоре $40-50 за баррель на среднесрочном горизонте, рубль может существенно ослабнуть из-за переоцененности по отношению к нефти, и тогда курс снова может уйти выше 80 рублей за единицу американской валюты.