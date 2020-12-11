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Рубль возьмет паузу в укреплении 

Лера Букина 14 минут назад
Рубль возьмет паузу в укреплении
Фото: ТАСС
Рубль смог укрепиться с помощью повышения цен на нефть, однако сегодня ожидается пауза. Об этом заявил «Прайму» стратег Sberbank Investment Research Юрий Попов.
Накануне российская валюта восстанавливалась после того, как днем ранее доллар упал до 74 рублей. Также он отметил, что поддержкой для рубля и рискованных активов стало то, что Европейский центральный банк решил нарастить объем программы количественного смягчения на 500 млрд евро и продлить ее на девять месяцев.
Доходность государственных облигаций страны еврозоны возросли, и евро стал стоить вырос на 0,5%, до $1,204. К вечеру нефтяные котировки подскочили на 3-4%, и цена Brent превысила $50 за баррель. Так, российская валюта смогла резко укрепиться более чем на 1%.
Сегодня вечером, по словам Попова, появится оценка ВВП РФ за третий квартал 2020 года. Ралли на рынке нефти может быть приостановлено. Кроме того, он считает, что инвесторы встревожены из-за большой вероятности неудачных переговоров Великобритании и ЕС после последних комментариев премьера Бориса Джонсона. Попов прогнозирует, что рубль сегодня остановится у отметки в 73 по отношению к доллару.
Ранее «Рамблер» сообщал, что курс доллара в начале 2021 года будет продолжать падать и к концу первого квартала достигнет 69-70 рублей. Такое мнение выразил эксперт FxPro Александр Купцикевич. Он считает, что евро может прийти к 85 рублям зимой 2021 года.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Комментарии
Рынки , Борис Джонсон , Александр Купцикевич , Юрий Попов , ЕС , Сбербанк России , ЕЦБ , Евро , Доллар
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