Рубль возьмет паузу в укреплении 

Рубль смог укрепиться с помощью повышения цен на нефть, однако сегодня ожидается пауза. Об этом заявил «Прайму» стратег Sberbank Investment Research Юрий Попов

Накануне российская валюта восстанавливалась после того, как днем ранее доллар упал до 74 рублей. Также он отметил, что поддержкой для рубля и рискованных активов стало то, что Европейский центральный банк решил нарастить объем программы количественного смягчения на 500 млрд евро и продлить ее на девять месяцев.

Доходность государственных облигаций страны еврозоны возросли, и евро стал стоить вырос на 0,5%, до $1,204. К вечеру нефтяные котировки подскочили на 3-4%, и цена Brent превысила $50 за баррель. Так, российская валюта смогла резко укрепиться более чем на 1%.

Сегодня вечером, по словам Попова, появится оценка ВВП РФ за третий квартал 2020 года. Ралли на рынке нефти может быть приостановлено. Кроме того, он считает, что инвесторы встревожены из-за большой вероятности неудачных переговоров Великобритании и ЕС после последних комментариев премьера Бориса Джонсона . Попов прогнозирует, что рубль сегодня остановится у отметки в 73 по отношению к доллару.