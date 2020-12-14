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Биткоин сохраняет позиции на уровне $19 тысяч 

Прайм 42 минуты назад
Биткоин сохраняет позиции на уровне $19 тысяч
Фото: РИА Новости
Самая популярная криптовалюта — биткоин — в понедельник дорожает примерно на 1,5%, сохраняя свои позиции чуть выше 19 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.15 мск биткоин дорожает на 1,47%, до 19 129 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 1,41%, до 19 120 долларов.
На долю биткоина приходится 63,3% всего глобального рынка криптовалют.

"На прошедшей неделе биткоин пытался скорректироваться, падение достигало 10%, но по итогам недели цена закрылась на уровне 19 170 долларов. Возможно, поддержку оказала новость о том, что MicroStrategy, ранее купившая биткоин на 500 миллионов долларов, выпустила 5-летние конвертируемые облигации объемом 650 миллионов долларов, также с целью покупки биткоина", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Сегодня психологический фон крипторынка складывается таким образом, что хотя у некоторых участников и есть стремление движения вверх, в большинстве своем они с тревогой смотрят на возможные потери и, осознавая величину рисков, не проявляют особой решительности. В связи с этим к концу дня 14 декабря курс биткоина, видимо, будет иметь значения, близкие к 19 500 долларам", — добавил директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
"В целом, на мой взгляд, консолидация цен состоялась, и при отсутствии негатива на других рынках мы можем скоро увидеть новый максимум биткоина. Локальная поддержка — 17 600 долларов, сопротивление — 19 200 долларов", — прогнозирует Гусейнов.
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Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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