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​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру и ещё 14 5 часов назад
​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в понедельник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,55% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 294,51 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,7% и равнялся 1 422,71 пункта.
Начнем неделю на новых максимумах, полагает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

«Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3 285 пунктов. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне представления нового пакета помощи американской экономике, подъем нашего рынка может продолжиться, а индекс Мосбиржи попытается подтянуться в район 3 000 пунктов», — комментирует эксперт.

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Рынки , Богдан Зварич , Московская биржа
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