​Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

«Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи подняться в район 3 285 пунктов. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений на западных площадках на фоне представления нового пакета помощи американской экономике, подъем нашего рынка может продолжиться, а индекс Мосбиржи попытается подтянуться в район 3 000 пунктов», — комментирует эксперт.