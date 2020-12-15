Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.60
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.72
–0.06 Золото
1853.92
–0.03 РТС
1398.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.12
1.2161
+0.0089
01.12
1.2072
11.12
03.12
19.11

Эксперт: победа Байдена поддержала курс рубля 

Свободная пресса и ещё 31 3 часа назад
Эксперт: победа Байдена поддержала курс рубля
Фото: РИА Новости
Курс рубля укреплялся во вторник, 15 декабря. К концу дня курс доллара опустился на 45 коп. до 73,41, курс евро — на 46 коп. до 89,22. Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 16 декабря, составляет 73,45 руб. (+51,81 коп.), курс евро — 89,18 руб. (+59,99 коп.)
Как поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, небольшое укрепление «россиянина» связано с новостями о начале массовой вакцинации в некоторых странах, а также на ожидании рынков новых мер стимулирования американской экономики. Также фактором поддержки для мировых площадок стал факт окончательных итогов выборов президента в США, где побеждает Джо Байден.
С другой стороны, нефтяные котировки немного снижаются после новостей о том, что прогноз по спросу на нефть в 2020 и 2021 годах от ОПЕК+ ухудшен. В результате прогноз курса рубля остается стабильным, без резких движений.

«В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 в паре с долларом и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой», — дает прогноз курса доллара эксперт.

Видео дня. Микроквартирный запрос: спрос на 10-метровые квартиры растет
Свободная пресса: последние новости
В Минске правоохранители задержали более 300 участников несанкционированного митинга В Минске правоохранители задержали более 300 участников несанкционированного митинга Курс валют сегодня: евро вырос на 20 копеек на открытии торгов Курс валют сегодня: евро вырос на 20 копеек на открытии торгов Эксперт: курс рубля пока игнорирует страхи рынка Эксперт: курс рубля пока игнорирует страхи рынка
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение