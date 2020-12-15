Эксперт: победа Байдена поддержала курс рубля 

Курс рубля укреплялся во вторник, 15 декабря. К концу дня курс доллара опустился на 45 коп. до 73,41, курс евро — на 46 коп. до 89,22. Курс доллара, установленный ЦБ РФ с 16 декабря, составляет 73,45 руб. (+51,81 коп.), курс евро — 89,18 руб. (+59,99 коп.)

Как поясняет исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, небольшое укрепление «россиянина» связано с новостями о начале массовой вакцинации в некоторых странах, а также на ожидании рынков новых мер стимулирования американской экономики. Также фактором поддержки для мировых площадок стал факт окончательных итогов выборов президента в США, где побеждает Джо Байден

С другой стороны, нефтяные котировки немного снижаются после новостей о том, что прогноз по спросу на нефть в 2020 и 2021 годах от ОПЕК+ ухудшен. В результате прогноз курса рубля остается стабильным, без резких движений.