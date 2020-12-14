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Санкт-Петербургская биржа рассказала о причинах выхода на IPO 

Прайм и ещё 1 3 часа назад
Санкт-Петербургская биржа назвала причины выхода на IPO
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербургская биржа планирует провести IPO, поскольку привлечение капитала ей необходимо как для дальнейшего развития продуктовой линейки, так и для выстраивания структуры собственности без контролирующего акционера, сообщил в ходе онлайн-конференции президент ассоциации "НП РТС" (мажоритария площадки) Роман Горюнов.

"Действительно, мы рассматриваем для себя как один из шагов стратегии построения рыночно ориентированной универсальной платформы проведение IPO, точно не раньше 2022 года. Цель заключается в следующем: с одной стороны, мы понимаем, что по мере развития нашей продуктовой линейки нам потребуется увеличение капитала. Мы в этом году провели… привлечение капитала и сейчас, в принципе, достаточно быстро развиваемся", — сказал он.

Горюнов отметил, что по мере запуска, в том числе и деривативных продуктов, требования к капиталу будет возрастать, поэтому биржа ожидает, что через два-три года ей потребуется дополнительное увеличение капитала.

"И, соответственно, IPO является неплохим способом привлечения капитала, с одной стороны, с другой, мы бы хотели иметь стратегически правильную структуру акционеров, которая позволяет с одной стороны быть рыночно ориентированной, не иметь каких-то контролирующих акционеров, и чтобы участники рынка при этом оставались ключевыми decision maker. В этой связи проведения IPO является правильным корпоративным решением", — добавил он.

"Сейчас free float очень низкий, поэтому говорить о том, что какое-то эффективное ценообразование возможно построить в рамках нынешней free float, наверное, не очень хорошо. Поэтому были бы заинтересованы, чтобы вырос free float и появилось рыночное ценообразование на Санкт-Петербургской бирже", — резюмировал Горюнов. На текущий момент основные акционеры биржи — НП РТС (54,1%), Freedom Holding Corp. (12,8%), Совкомбанк (3,3%), банк "Держава" (5,8%).
ПАО "Санкт-Петербургская биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов акциями международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах ПАО "Санкт-Петербургская биржа" находятся 1 516 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов оборот в ноябре составил 25,21 миллиарда долларов. Количество активных счетов клиентов составляет почти 560 тысяч.
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Рынки , Роман Горюнов , Совкомбанк , Санкт-Петербургская биржа , АКБ "Держава"
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