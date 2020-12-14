Санкт-Петербургская биржа назвала причины выхода на IPO

Санкт-Петербургская биржа
планирует провести IPO, поскольку привлечение капитала ей необходимо как для дальнейшего развития продуктовой линейки, так и для выстраивания структуры собственности без контролирующего акционера, сообщил в ходе онлайн-конференции президент ассоциации "НП РТС" (мажоритария площадки) Роман Горюнов
.
"Действительно, мы рассматриваем для себя как один из шагов стратегии построения рыночно ориентированной универсальной платформы проведение IPO, точно не раньше 2022 года. Цель заключается в следующем: с одной стороны, мы понимаем, что по мере развития нашей продуктовой линейки нам потребуется увеличение капитала. Мы в этом году провели… привлечение капитала и сейчас, в принципе, достаточно быстро развиваемся", — сказал он.
Горюнов отметил, что по мере запуска, в том числе и деривативных продуктов, требования к капиталу будет возрастать, поэтому биржа ожидает, что через два-три года ей потребуется дополнительное увеличение капитала.
"И, соответственно, IPO является неплохим способом привлечения капитала, с одной стороны, с другой, мы бы хотели иметь стратегически правильную структуру акционеров, которая позволяет с одной стороны быть рыночно ориентированной, не иметь каких-то контролирующих акционеров, и чтобы участники рынка при этом оставались ключевыми decision maker. В этой связи проведения IPO является правильным корпоративным решением", — добавил он.
"Сейчас free float очень низкий, поэтому говорить о том, что какое-то эффективное ценообразование возможно построить в рамках нынешней free float, наверное, не очень хорошо. Поэтому были бы заинтересованы, чтобы вырос free float и появилось рыночное ценообразование на Санкт-Петербургской бирже", — резюмировал Горюнов. На текущий момент основные акционеры биржи — НП РТС (54,1%), Freedom Holding Corp. (12,8%), Совкомбанк
(3,3%), банк "Держава"
(5,8%).
ПАО "Санкт-Петербургская биржа" — крупнейшая биржевая площадка по организации торгов акциями международных компаний в России. В настоящий момент в обращении на организованных торгах ПАО "Санкт-Петербургская биржа" находятся 1 516 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. В режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов оборот в ноябре составил 25,21 миллиарда долларов. Количество активных счетов клиентов составляет почти 560 тысяч.
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