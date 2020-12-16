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Миру предсказали миллионы баррелей лишней нефти 

Lenta.ru и ещё 12 3 часа назад
Миру предсказали миллионы баррелей лишней нефти
Фото: Reuters
Профицит нефти в мире может достигнуть 0,6 миллиона баррелей в 2021 году относительно показателей конца 2019 года. Об этом сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Если темпы потребления в Китае не вырастут, то рынок сможет поглотить из этих запасов 183 миллиона баррелей лишней нефти и только к июлю следующего года прийти к дефициту запасов сырья. В МЭА считают, что рынок будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.
Организация ухудшила прогноз по спросу в 2021 году на 170 тысяч баррелей в сутки (до 5,7 миллиона баррелей). В МЭА также предсказывают, что по итогам этого года спрос на сырье снизится на 8,8 миллиона баррелей в сутки (хуже апрельского прогноза на 50 тысяч баррелей).
Ранее президент России Владимир Путин предрек нефти скорое забвение. По его прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на один процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента.
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Комментарии 5
Рынки , Владимир Путин , Международное энергетическое агентство
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