Миру предсказали миллионы баррелей лишней нефти 

Профицит нефти в мире может достигнуть 0,6 миллиона баррелей в 2021 году относительно показателей конца 2019 года. Об этом сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Если темпы потребления в Китае не вырастут, то рынок сможет поглотить из этих запасов 183 миллиона баррелей лишней нефти и только к июлю следующего года прийти к дефициту запасов сырья. В МЭА считают, что рынок будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.

Организация ухудшила прогноз по спросу в 2021 году на 170 тысяч баррелей в сутки (до 5,7 миллиона баррелей). В МЭА также предсказывают, что по итогам этого года спрос на сырье снизится на 8,8 миллиона баррелей в сутки (хуже апрельского прогноза на 50 тысяч баррелей).