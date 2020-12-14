Рубль ушел в ощутимый минус вслед за нефтью 

Рубль вечером ощутимо падает против доллара и в большей степени — к евро в рамках коррекции после активного предыдущего роста.

Переход рынка нефти к снижению поддержал коррекцию рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.07 мск рос на 83 копейки, до 73,77 рубля, курс евро — 1,21 рубля, до 89,62 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ — КОРРЕКЦИЯ

Российская валюта падает вечером против доллара и в большей степени — к евро на фоне укрепления европейской валюты на форексе — на 0,3%, до 1,2145 доллара.

Участники рынка фиксируют прибыль после активного роста рубля в предыдущие недели и откупают подешевевшую валюту. В частности, с уровней закрытия торгов 2 ноября доллар упал уже почти на 8 рублей.

При этом ориентиром для рубля выступила стоимость нефти. Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent после дневного роста вечером снижается на 0,4%, до 49,77 доллара за баррель.

Участники торгов отреагировали на сообщения ОПЕК . Картель опубликовал доклад, в котором незначительно улучшил прогноз по мировому спросу на нефть на 2020 год, теперь ожидается его падение на 9,77 миллиона баррелей в день. Однако прогноз на 2021 год был ухудшен на 0,3 миллиона баррелей в сутки, теперь ожидается рост лишь на 5,9 миллиона баррелей в сутки.

Публикация доклада нивелировала рост цен на нефть, обусловленный новостями о начале вакцинации от коронавируса в США и рисками вокруг перебоев с поставками из Саудовской Аравии, где ранее в понедельник произошел взрыв на морском танкере, перевозившем нефть, у побережья портового города Джидды.

Падение российского фондового рынка добавило понижательных настроений российской валюте.

В итоге доллар и евро растут к рублю на 1-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,65 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рублевые "быки" могли рассчитывать на то, чтобы закрепить курс ниже 73 рублей за доллар в случае, если бы цена Brent сегодня была 51 доллар за баррель или выше, полагает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер"

"Поскольку котировки нефти ушли ниже психологической отметки 50 долларов, американская валюта, как и предполагалось, направилась тестировать ближайшее сопротивление в диапазоне 74-74,3 рубля", — считает он.

Сценарий отскока доллара вверх остается наиболее вероятным для вторника и последующих сессий, оценивает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "Доллар, вероятнее всего, будет пробиваться в диапазон 73,5-74 рубля. Евро растет на межбанковском рынке против доллара и, как следствие, быстрее отыгрывает свои потери против рубля. Данное движение, вероятнее всего, сохранится и во вторник", — добавил он.