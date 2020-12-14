Эксперты оценили влияние решения выборщиков США на курс рубля

Ожидаемое решение американских выборщиков о том, что победу на президентских выборах одержал Джо Байден , уже учтено в курсе рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Голосование выборщиков проходит 14 декабря во всех штатах, как предписано конституцией США. Хотя конституция говорит о коллегии выборщиков, в реальности все выборщики никогда вместе не собираются. Выборщики от отдельных штатов проголосуют в каждом штате отдельно, собрания проходят в капитолии штата, где заседает местное законодательное собрание.

Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа . Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.

Если не будет сюрпризов, то рынки, включая российски валютный, не отреагируют никак, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Собрание коллегии выборщиков — это протокольное мероприятие, оно никогда не влияет на конечный результат, потому что участники встречи обязаны отдать все голоса своего штата выигравшему кандидату вне зависимости от собственных предпочтений, добавил он.

"Если даже Байдену вдруг станет плохо, скажем, он тяжело заболеет прямо при передаче власти, его место займет вице-президент Камала Харрис. Вся конфигурация власти, сформированная по итогам выборов в ноябре, останется неизменной. А это главное для инвесторов — отсутствие неопределенности", — сказал Емельянов.

Приход к власти Байдена уже заложен рынками в курсы валют, считает Константин Бушуев из компании "Открытие брокер". "Если выборщики проголосуют за Байдена, то в целом ничего не изменится, а инвесторы продолжат покупать рисковые активы", — резюмировал он.