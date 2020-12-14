Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные истории в баре «На грудь»
Откровенные истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.30
89.75
88.85
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.28
+0.30 Золото
1826.70
–0.06 РТС
1412.88
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2151
+0.0224
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

Оценено влияние решения американских выборщиков на курс рубля 

Прайм 1 час назад
Эксперты оценили влияние решения выборщиков США на курс рубля
Фото: РИА Новости
Ожидаемое решение американских выборщиков о том, что победу на президентских выборах одержал Джо Байден, уже учтено в курсе рубля, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Голосование выборщиков проходит 14 декабря во всех штатах, как предписано конституцией США. Хотя конституция говорит о коллегии выборщиков, в реальности все выборщики никогда вместе не собираются. Выборщики от отдельных штатов проголосуют в каждом штате отдельно, собрания проходят в капитолии штата, где заседает местное законодательное собрание.
Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа. Трамп поражение не признает и оспаривает результаты в ряде штатов в судах, однако ни один суд пока его не поддержал.
Если не будет сюрпризов, то рынки, включая российски валютный, не отреагируют никак, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". Собрание коллегии выборщиков — это протокольное мероприятие, оно никогда не влияет на конечный результат, потому что участники встречи обязаны отдать все голоса своего штата выигравшему кандидату вне зависимости от собственных предпочтений, добавил он.
"Если даже Байдену вдруг станет плохо, скажем, он тяжело заболеет прямо при передаче власти, его место займет вице-президент Камала Харрис. Вся конфигурация власти, сформированная по итогам выборов в ноябре, останется неизменной. А это главное для инвесторов — отсутствие неопределенности", — сказал Емельянов.

Приход к власти Байдена уже заложен рынками в курсы валют, считает Константин Бушуев из компании "Открытие брокер". "Если выборщики проголосуют за Байдена, то в целом ничего не изменится, а инвесторы продолжат покупать рисковые активы", — резюмировал он.

Победа Байдена уже "зашита" в котировки валютных пар, в том числе и рублевых, и реакция будет нейтральной, считает Андрей Верников из компании "Универ капитал". Другое дело, что после 20 января (инаугурация президента США) может обостриться тема антироссийских санкций, например, против госдолга РФ, предупредил он.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Прайм: последние новости
Платежный баланс: в ноябре у Банка России опять получился минус Платежный баланс: в ноябре у Банка России опять получился минус Рубль ушел в ощутимый минус вслед за нефтью Рубль ушел в ощутимый минус вслед за нефтью Фондовые биржи АТР в основном закрылись ростом Фондовые биржи АТР в основном закрылись ростом
Комментарии
Рынки , Андрей Верников , Валерий Емельянов , Джозеф Байден , Константин Бушуев , Дональд Трамп , Открытие Брокер , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение