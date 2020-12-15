Экономист: доллар может взлететь до 86 рублей

Экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец заявила, что введение самых жестких санкций со стороны США против РФ может спровоцировать падение российской валюты до 86 рублей и обвал через год в район 95 рублей к доллару, пишет «Прайм».

Она отметила, что среди отрицательных факторов прихода к власти Джозефа Байдена — увеличение санкционного давления. Также она подчеркнула, что самый страшный сценарий может развиться в случае активизации первичного и вторичного рынка облигаций федерального займа. По ее словам, в таком случае ожидается ослабление национальной валюты в диапазоне от 15% до 25% по отношению к доллару США благодаря оттоку не только из сегмента ОФЗ, но и из других сегментов.

«Здесь 15-25% к нашему базовому сценарию. В базовом прогнозируем курс рубля к доллару в 2021 году на уровне 75,2 рубля за доллар в среднем, 76,1 рубля за доллар на конец года», — подчеркивает Донец.

Так, ориентируясь на подсчеты, доллар США может варьироваться с 86,5-94 рубля по отношению к доллару на среднегодовом уровне, а затем подскочить до 87,5-95,1 рубля через год, отметила Донец.