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Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

Банки.ру 1 час назад
Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов
Фото: ТАСС
Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,68% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 270,11 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,96% и равнялся 3 270,11 пункта.
Индекс Мосбиржи вернется в диапазон 3 250—3 350 пунктов, полагает главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

«Российский фондовый рынок вчера провел волатильную торговую сессию, индекс Мосбиржи завершил день умеренным снижением. Сегодня индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для возобновления роста и перехода в середину диапазона 3 250—3 300 пунктов, чему будут способствовать стабильные цены на нефть и умеренно-позитивные настроения на рынках», — комментирует эксперт.

При этом в течение дня добавить волатильности могут слабые предварительные данные по деловой активности в ЕС и США.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
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