Фондовые торги в РФ открылись ростом индексов 

«Российский фондовый рынок вчера провел волатильную торговую сессию, индекс Мосбиржи завершил день умеренным снижением. Сегодня индекс Мосбиржи сохраняет потенциал для возобновления роста и перехода в середину диапазона 3 250—3 300 пунктов, чему будут способствовать стабильные цены на нефть и умеренно-позитивные настроения на рынках», — комментирует эксперт.