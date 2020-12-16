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Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021 году 

Лера Букина 2 часа назад
Всемирный банк спрогнозировал рост цен на нефть в 2021 году
Фото: globallookpress.com
В 2021 году цены на нефть поднимутся с $41 до $44 за баррель, а в 2022 году — до $50. Об этом пишет «Ура.ру» со ссылкой на данные в докладе Всемирного банка.
По мнению экспертов, самый большой риск для цен — длительность пандемии и скорость распространения вакцины от COVID-19.
Всемирный банк ожидает, что спрос и потребление нефти будут обусловлены ситуацией с эпидемией коронавируса. По его прогнозам, к концу 2021 года потребление нефти останется на 5% ниже, чем до начала пандемии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Международное энергетическое агентство спрогнозировало профицит нефти в мире на уровне 0,6 млн баррелей в 2021 году.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
Рынки , Международное энергетическое агентство , Всемирный Банк
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