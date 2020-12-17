Цена биткоина впервые превысила $22 тысячи

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в четверг растет на более чем 13%, поднявшись впервые выше отметки в 22 тысячи долларов и обновив таким образом исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.10 мск биткоин дорожает на 13,76%, до 22 077 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 14,46%, до 22 120 долларов.
На долю биткоина приходится примерно 64,6% всего глобального рынка криптовалют.
"Биткоин резко вырос после достижения уровня исторического максимума и сейчас торгуется выше 22 тысячи долларов. Я ожидал некоторой коррекции, но видимо, та консолидация в диапазоне 17,5-19,5 тысячи долларов и была тем периодом, когда фиксировалась прибыль. Сейчас, если в течение одного-двух дней не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов, то рост будет продолжен", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.