Цена биткоина впервые превысила $22 тысячи

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в четверг растет на более чем 13%, поднявшись впервые выше отметки в 22 тысячи долларов и обновив таким образом исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 06.10 мск биткоин дорожает на 13,76%, до 22 077 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 14,46%, до 22 120 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 64,6% всего глобального рынка криптовалют.