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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском и ещё 33 58 минут назад
Курс доллара вырос до 73,11 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 18 декабря, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 28 копеек — до 73,11 рубля.
Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 89,55 рубля.
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Рынки , Цена на нефть , Московская биржа , Евро , Доллар
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