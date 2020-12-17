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Эксперт допустил рост биткоина до $25 тысяч к концу года 

Лера Букина 1 час назад
Эксперт допустил рост биткоина до $25 тысяч к концу года
Фото: ТАСС
К концу 2020 года цена биткоина может вырасти до $25 тысяч, сказал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов, пишет «Прайм». Это, по его словам, может произойти в том случае, если жители США используют свои коронавирусные пособия для вложения в цифровую валюту. Однако, как считает эксперт, увеличение стоимости криптоваллюты будет не столь значительным.
В четверг ночью стоимость биткоина превысила показатель в $21 тысяч, а затем — в $22 тысячи, обновив одновременно два рекорда.
Гусейнов опасается сценария, при котором биткоин достигнет $25 тысяч.

«Это рост на 26% за две недели, а если брать квартал — то в 2,3 раза», — подчеркнул специалист.

Он заявил, что обычно рост наблюдается в конце цикла, а затем большинство трейдеров торгуют на понижение курса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цена биткоина побила третий за сутки исторический рекорд, поднявшись выше $23 тысяч.
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Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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