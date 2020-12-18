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Нефть коррекционно дешевеет после роста ранее 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Нефть подешевела до $51,24 за баррель
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются в рамках коррекции, в четверг котировки поднимались на фоне удешевления доллара и позитивных ожиданий по спросу на сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,5% — до 51,24 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 48,19 доллара за баррель.
В четверг стоимость нефти выросла в среднем на 1%, оптимистичные ожидания по спросу и удешевление доллара поддержали стоимость нефти. Слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов. Перспективы по спросу поддержали ожидания вокруг вакцины от COVID.

"Мы думаем, что рынки по-прежнему не обращают внимание на краткосрочное давление на спрос из-за роста случаев заражения COVID-19 и ограничений из-за COVID-19 в США и Европе", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивека Дхара (Vivek Dhar).

Днем ранее был зарегистрирован рекордный суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США — более чем на 247 тысяч. В ряде стран Европы и Азии, в том числе Южной Корее, Японии и Германии, были ужесточены ограничительные меры. Дополнительные ограничения могут сдержать восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии, что негативно для ожиданий по спросу.
Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о количестве действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 11 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на 12, до 258 агрегатов.
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Рынки , Цена на нефть , Reuters
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