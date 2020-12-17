Акции «Русала» упали более чем на 9% 

Акции "Русала" на Московской бирже упали на 9,15% к отметке закрытия предыдущей сессии и в моменте опускались до 36,2 рубля за штуку, свидетельствуют данные торговой площадки.

Кроме того, акции компании En+ , в структуру которой входит "Русал", опустились на 5,3%, достигая 740 руб. за ценную бумагу.

К 17:50 мск акции "Русала" замедлили снижение до 6,3% и торговались на уровне 37,33 руб. за бумагу. В то же время акции En+ находились на отметке 758 руб. за шт. (-3,1%).