Акции «Русала» рухнули на 11% в Гонконге

Акции ОК "Русал" упали на 11% на Гонконгской фондовой бирже после сообщения агентства Блумберг о "санкционном предупреждении", направленном европейскими чиновниками властям США в отношении Олега Дерипаски , который якобы продолжает влиять на "Русал", несмотря на сокращение бизнесменом доли ниже контрольной.

К 10.20 по местному времени (5.20 мск) после открытия торгов акции компании торговались по 3,7 гонконгских доллара за акцию.

Как написало ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.

"Русал" в четверг заявил, что считает информацию в СМИ о влиянии Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, и выразил "категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства".