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Акции «Русала» рухнули из-за «санкционного предупреждения» о Дерипаске 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Акции «Русала» рухнули на 11% в Гонконге
Фото: РИА Новости
Акции ОК "Русал" упали на 11% на Гонконгской фондовой бирже после сообщения агентства Блумберг о "санкционном предупреждении", направленном европейскими чиновниками властям США в отношении Олега Дерипаски, который якобы продолжает влиять на "Русал", несмотря на сокращение бизнесменом доли ниже контрольной.
К 10.20 по местному времени (5.20 мск) после открытия торгов акции компании торговались по 3,7 гонконгских доллара за акцию.
Как написало ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой Дерипаска якобы продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под санкций. Под контролем, исходя из статьи, подразумевается значительное влияние на деятельность компаний и использование их ресурсов в своих интересах. При этом юристы, представляющие и "Эн+", и Дерипаску, эти обвинения Блумбергу опровергли.
"Русал" в четверг заявил, что считает информацию в СМИ о влиянии Дерипаски на компанию не соответствующей действительности, и выразил "категорическое несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, содержащимися в статье агентства".
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. А в январе 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
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Комментарии
Рынки , Компании , Олег Дерипаска , Русские машины , En+ Group , Евросибэнерго , Группа ГАЗ , Минфин , Русал , Bloomberg
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