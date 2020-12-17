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Центробанк хочет запретить продавать неопытным инвесторам ряд продуктов 

Прайм 1 час назад
Центробанк хочет ограничить в покупках неопытных инвесторов
Фото: РИА Новости
Банк России ведет работу по законодательному закреплению рекомендаций по запрету продаж сложных продуктов неквалифицированным инвесторам, о которых он сообщал ранее в письме к банкам и профучастникам, сообщили в пресс-службе регулятора РИА Новости.

"Банк России проводил плановую встречу с участниками рынка в ходе обычной надзорно-разъяснительной работы. В ходе встречи обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где регулятор фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам. В частности, последний мониторинг показал, что более 60 процентов таких продаж являются продажами сложных продуктов и структурных инструментов гражданам, не имеющим соответствующих знаний и опыта", — указывается в сообщении пресс-службы ЦБ.

"Мы направили участникам рынка, в том числе банкам, через которые проходят продажи, письмо с рекомендацией воздержаться от подобных практик. В свою очередь Банк России будет продолжать мониторинг и рассматривать возможную реакцию на недобросовестные практики в том числе через свои надзорные полномочия. Напоминаем, что в настоящее время идет работа по законодательному закреплению данных рекомендаций", — указывается там же.
В среду Банк России сообщил, что рекомендовал кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки, также регулятор не рекомендовал давать возможность заключать сделки по маржинальной торговле (торговле "с плечом").
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Комментарии
Рынки , Центральный банк России
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