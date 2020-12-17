Банк Англии сохранил базовую ставку в 0,1% 

Комитет по монетарной политике Банка Англии на заседании 16 декабря принял решение сохранить базовую ставку на уровне в 0,1% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что решение принято единогласно.

Также комитет проголосовал за продолжение действия программы по покупке государственных облигаций на £100 миллиардов. В сообщении говорится, что сейчас главным фактором в оценке экономических перспектив является прогресс в разработке вакцины от коронавируса.

В то же время ситуация с заражением в Великобритании ухудшается, в связи с чем крайне трудно давать прогнозы по экономическим перспективам на следующий год, заявили в Банке Англии.

В регуляторе отметили, что изменение монетарной политики зависит от эпидемиологической ситуации, поэтому пока повышать ставку не планируется.