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​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Банки.ру 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись в минусе
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 280,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,07% и равнялся 1 418,23 пункта.
К концу недели мировые фондовые рынки пытаются сохранить оптимизм, но не могут игнорировать рост заболеваемости коронавирусом в мире и слабую статистику в США, отмечает главный аналитик Роман Антонов.

«Сегодня российский рынок начало торгов может начать с небольшой коррекции на фоне негативных настроений на мировых рынках, но фактор высоких цен на нефть окажет поддержку, что позволит индексу Мосбиржи удержаться в диапазоне 3 250—3 300 пунктов», — прогнозировал перед открытием биржи эксперт.

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Рынки , Роман Антонов , Московская биржа
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