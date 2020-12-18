​Фондовые торги в РФ открылись в минусе 

Российские фондовые индексы в пятницу начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 280,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,07% и равнялся 1 418,23 пункта.

К концу недели мировые фондовые рынки пытаются сохранить оптимизм, но не могут игнорировать рост заболеваемости коронавирусом в мире и слабую статистику в США, отмечает главный аналитик Роман Антонов