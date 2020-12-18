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Евро взлетел 

Артём Кульша 2 часа назад
Курс евро превысил 90 российских рублей. Об этом сообщает RT.
Сегодня на открытии торгов на Московской бирже, в 10:00, курс европейской валюты вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% до 89,45 рубля.
К 10:29 евро подорожал уже на 0,54% до 89,84 рубля, а к 11:52 курс превысил 90 рублей. В последний раз евро торговался выше этой отметки 7 декабря.
Курс доллара США на открытии Московской биржи увеличился на 0,42% до 73,13 рубля, а к 10:29 — на 0,67% до 73,32 рубля. Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,03% до 3281,59 пункта, индекс РТС — на столько же до 1418,81 пункта. К 10:37 индекс Мосбиржи упал на 1,14% до 3245,25 пункта, индекс РТС — 1,75% до 1394,34 пункта.
Вчера, как сообщал «Рамблер», сервис «СуперДжоб» представил результаты опроса 1,6 тысячи экономически активных россиян, согласно которым лишь 19% из них следят за курсом евро и всего 25% — за курсом доллара.
В ноябре банк Credit Suisse представил исследование, в котором выразил уверенность, что большая часть лежащих в основе ослабления рубля факторов носят временный характер, а по таким фундаментальным показателям, как экономический рост, реальные процентные ставки и размер счета текущих операций, рубль недооценен.
В кредитной организации высказали мнение, что к концу года в случае отсутствия геополитических сюрпризов курс российской валюты может увеличиться до 70-72 рублей за доллар с сохранением положительной динамики.
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Рынки , Видео , Московская биржа
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