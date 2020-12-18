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Курс рубля отреагировал на решение ЦБ РФ снижением 

ИА Regnum 45 минут назад
Курс рубля отреагировал снижением на решение ЦБ РФ
Фото: РИА Новости
Рубль бодро отступает днем 17 декабря. Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне, 4,25% годовых, сочтя, что экономике и так хорошо, а остальным не нужно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Нефть слегка снижается, но продолжает топтаться неподалёку от $50 за баррель Brent, что для рубля вполне комфортно.

Доллар днем подрос к 73,66 руб. и может закрепиться в пределах 73,10−73,75 руб. Евро торгуется по 90,26 руб. и способен оставаться в рамках 89,60−90,50 руб.

Социально-экономические итоги этого непростого для страны 2020 года, подведенные президентом РФ Владимиром Путиным, оказались не совсем плохими. Глава государства внимательно следит за проблемами граждан и старается их решать», — считает эксперт.

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