Биткоин не смог закрепиться на уровне $23 тысячи

Ровно три года назад цена биткоина начала резко снижаться после достижения исторического максимума в $20 тыс. за монету, тогда за месяц он потерял половину своей стоимости. Сейчас главная мировая криптовалюта снова обновляет исторические максимумы и стоит почти $23 тыс. "Газета.Ru" выяснила, ждать ли нового обвала на крипторынке в ближайшие дни.

Новый мировой криптобум позволил биткоину обновить исторический максимум цены, достигнутый три года назад — 17 декабря 2017 года. В этом году пик был достигнут ровно в ту же дату — 17 декабря, когда, по данным площадки Coinmarketcap, цифровой актив подорожал до $23,5 тыс. за монету. Но уже на следующий день цена начала снижаться: к вечеру 18 декабря биткоин стоил уже на тысячу долларов меньше.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов отметил, что текущий рост биткоина является близнецом 2017 года, причем совпадают не только движения волновой структуры, но и цифры — с 25 марта по 17 декабря 2017-го биткоин подорожал к доллару на $19 тыс. до $19,9 тыс., а с 13 марта по 17 декабря 2020 года рост составил $19,9 тыс. до $23,8 тыс.

Поэтому, говорит Владислав Антонов, «ветераны крипторынка сейчас очень нервничают» — они хорошо помнят, что случилось с активом в 2018 году. Но главное отличие этих двух событий в том, что даже несмотря на сходство трендов, условия, в которых они протекают, совершенно разные.

По сути с тех пор цифровые активы получили значительное признание со стороны институциональных инвесторов, и теперь в основном именно они влияют на рыночную ситуацию, а не отдельные разбросанные по миру криптоэнтузиасты. Так, сооснователь Exante Анатолий Князев в беседе с «Газетой.Ru» указал, что нынешнее ралли продолжают питать именно институциональные инвестиции, ведь почти каждый день какой-то крупный фонд объявляет о значительных покупках биткоина.

«Это, судя по всему, лишь верхушка айсберга — существует масса непубличных компаний, которые не обязаны сообщать об изменениях в своих активах, — пояснил эксперт. — В частности, на днях стало известно, что хедж-фонд One River Digital Asset Management купил биткоины на $600 млн и планирует довести размер криптоактивов в 2021 году до $1 млрд, в то время как британский фонд Ruffer Investment купил биткоины на сумму $744 млн».

Поезд ушел

В разговоре с «Газетой.Ru» Анатолий Князев подчеркнул, что даже несмотря на то, что на этой неделе резкий скачок цены на биткоин позволил активу быстро обновить исторический максимум,

в целом сейчас наблюдается более размеренный рост, чем три года назад — тогда с сентября по декабрь цена выросла в 5,5 раза. И учитывая, что потенциал роста цены еще не исчерпан, эксперт считает, что фиксировать прибыль по биткоину пока рано — внутридневная динамика указывает на преобладание покупок на спадах, а это может привести к очередным историческим максимумам в ближайшее время.

«Сейчас ралли стимулирует институциональный спрос, который не склонен к импульсивному поведению. Более того, ситуация в глобальной экономике, обесценивание традиционных активов создают основу для продолжения роста. Коррекции, вне сомнения, будут, однако пока фундаментально все указывает на рост», — уверен эксперт.

Владислав Антонов из ИАЦ «Альпари» тоже полагает, что монета еще может вырасти в цене, но произойдет это только в том случае, если частные инвесторы снова пойдут скупать биткоины на рынке. Тогда, по мнению аналитика, цена снова улетит вверх, и где она остановится — предсказать практически невозможно. Но определенно в таком случае стоит ждать движения до уровней $27750, $31500, $34500 и $41500.

Тем не менее, покупать биткоин сейчас эксперт не советует, поскольку в ближайшее время может произойти коррекция цены, и это должно случиться где-то с 25 декабря. После того, как пройдет коррекция, уже можно вкладываться в криптоактив в качестве долгосрочной инвестиции.

«В 2018 году после роста коррекция длилась около 90 дней. Цена может добраться до $25 тыс., но сейчас она находится на важном сопротивлении. Повторюсь, кто на рынке давно, фиксируют прибыль, никто не хочет попасть под волну продаж. Если урагана удастся избежать, они снова начнут заходить в актив», — сказал Владислав Антонов.

Но на этот счет мнения остальных экспертов, опрошенных «Газетой.Ru» разделились. Так, Анатолий Князев из Exante отметил, что розничным инвесторам стоит рассмотреть возможность покупки биткоина на долгий срок, поскольку исторически получилось так, что на интервалах 4-5 лет рост цены актива оказался более чем впечатляющим. А вот пытаться спекулировать криптовалютой он не рекомендует — покупки на коррекциях, шорт и арбитраж больше подходят профессиональным игрокам, которые постоянно следят за рынком и анализируют массу индикаторов и новостей, а также могут оперативно совершать обратную сделку.

А генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон, наоборот считает, что сейчас лучше фиксировать прибыль, чтобы не потерять заработанные на росте актива средства. Причем перекладываться в другие криптоактивы тоже не стоит — как только начнет дешеветь биткоин, их цены тоже обвалятся.