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Эксперт спрогнозировал курс рубля на начало 2021 года 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Доллар на первых в следующем году торгах Московской биржи будет стоить 74,7 руб., евро — 90,8 руб. Такое мнение озвучил главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.
Первые торги состоятся 4 января. И на этот момент общее настроение инвесторов пока остаётся позитивным, считает эксперт.

Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму 900 миллиардов долларов, — приводит слова Гойхмана «РГ».

Влияние на российскую валюту окажет решение Центробанка сохранить ключевую ставку 4,25%. Решение это связано с наметившимся ускорением инфляции. По мнению аналитика, инфляция в первом квартале будущего года достигнет 5%.
Это станет сигналом для инвесторов о будущем снижении доходности вложений в рублёвые активы. По этой причине в первую неделю 2021 года рубль будет торговаться в коридоре 72,5–74,7 за доллар и 88,3–90,8 за евро.
Ранее NEWS.ru сообщал, что совет директоров Центробанка РФ 18 декабря оставил без изменений размер ключевой ставки — 4,25% годовых. В ЦБ пояснили, что инфляция складывается выше прогноза регулятора и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%.
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Комментарии 8
Рынки , Видео , Марк Гойхман , Конгресс США , Московская биржа , Центральный банк России
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