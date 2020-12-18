Аналитики Goldman Sachs отказались считать биткоин угорозой золоту 

Биткоин может снизить спрос на золото, но не угрожает ему как средству защиты от инфляции, уверены аналитики Goldman Sachs. Об этом сообщает РБК

«Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что биткоин заменит золото в качестве средства защиты от инфляции. Хотя популярность первой криптовалюты растет, мы не рассматриваем ее как реальную угрозу», — заявили аналитики.

В Goldman Sachs пояснили, что инвесторы институционального уровня избегают работы с биткоином из-за отсутствия прозрачности.

В 2020 году в биткоин стали активно инвестировать хедж-фонды, страховые и публичные компании. Крупные инвесторы стали чаще покупать биткоины во время ралли криптовалюты в декабре этого года.

Как писал «Рамблер», 17 декабря стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в 23,8 тысячи долларов. Еще в марте стоимость криптовалюты составляла 3,8 тысячи долларов, а в мае она уже превышала 10 тысяч долларов. За последние три месяца стоимость битка выросла более чем на 100%.