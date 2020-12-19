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Сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2022 года 

Прайм 4 часа назад
Сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2022 года
Фото: РИА Новости
Действие соглашения в рамках группы стран ОПЕК+ не рассчитано на какое-то определенное время, оно может быть продлено до конца 2022 года, заявил в субботу на пресс-конференции после встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком глава саудовского минэнерго принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Декларация о сотрудничестве нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+ не говорит о каком-то определенном времени действия соглашения. Благодаря этому соглашению нам удалось достигнуть заметных достижений. Мы договорились, что оно будет действовать до конца апреля 2022 года, но оно может быть продлено и до конца года", — сказал глава саудовского минэнерго.

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Рынки , Экономика , Александр Новак , Минэнерго
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