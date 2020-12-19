Сделка ОПЕК+ может быть продлена до конца 2022 года 

"Декларация о сотрудничестве нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+ не говорит о каком-то определенном времени действия соглашения. Благодаря этому соглашению нам удалось достигнуть заметных достижений. Мы договорились, что оно будет действовать до конца апреля 2022 года, но оно может быть продлено и до конца года", — сказал глава саудовского минэнерго.