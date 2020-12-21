Цена нефти Brent падает на 3% 

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 3% — до $50,69 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:27 мск.

Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 2,84% и находится на отметке $47,84 за баррель.

Нефтяные котировки падают на новостях о распространении в Великобритании с вечера 20 декабря мутировавшего коронавируса.