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Цена нефти Brent падает на 3% 

ТАСС и ещё 10 35 минут назад
Цена нефти Brent падает на 3%
Фото: ТАСС
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2021 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падает на 3% — до $50,69 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:27 мск.
Стоимость фьючерса нефти WTI падает на 2,84% и находится на отметке $47,84 за баррель.
Нефтяные котировки падают на новостях о распространении в Великобритании с вечера 20 декабря мутировавшего коронавируса.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов.
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Рынки , Минздрав РФ
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