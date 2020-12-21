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Евро дешевеет к доллару на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации 

Прайм 3 часа назад
Курс евро в понедельник утром снижается по отношению к доллару на фоне опасений, вызванных появлением нового штамма коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,2186 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2255 доллара, курс доллара к иене рос до 103,39 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,31 иены, курс фунта стерлингов падал к доллару до 1,3355 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,352 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,45%, до 90,42 пункта.
В понедельник инвесторы предпочитают отказываться от рисковых активов, к которым также относится европейская валюта, в пользу более надежных. Поводом для беспокойства послужило ухудшение ситуации с коронавирусом в Великобритании.
Эксперт спрогнозировал курс рубля на начало 2021 года
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Тем временем давление на британский фунт, помимо ситуации с карантином в стране, оказывает неопределенность вокруг торговых переговоров между Великобританией и Евросоюзом. Инвесторы опасаются, что стороны могут не успеть достичь соглашения до истечения срока.
"Новости о локдауне и тупик в связи с Brexit заставляют рынок нервничать. Укрепление доллара во многом обусловлено снижением фунта", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег National Australia Bank Родриго Катриль (Rodrigo Catril).
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Комментарии 7
Рынки , Видео , ЕС , Reuters
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