Эксперт: настроения на рынках мутируют вместе с вирусом

Вслед за повсеместным оптимизмом, который давал поддержку рынкам последние месяц-полтора, наступает, видимо, не менее эмоциональная фаза пессимизма. Вызвана она заявлениями британских властей, а затем и ВОЗ о мутации коронавируса и появлении более заразного штамма. Что в свою очередь уже повлекло ужесточение ограничений в ЕС (в первую очередь прекращение авиасообщения с Великобританией), но поскольку новости приходили в выходные, основное решения по новым ограничениям ожидаются сегодня. В начале дня предсказуемо растут доллар и драгметаллы, падает нефть.

Сегодняшний день важен для определения дальнейшей траектории рынков. Последние недели я прогнозировал рост американского рынка акций и нефти, благосклонно относился к российскому фондовому рынку и рублю, негативно — к золоту.

На данный момент могу оценить лишь как высокие шансы на дальнейшее снижение пары EUR/USD. О том, что пара готова оттолкнуться вниз от уровня 1,225, я писал в прошлый понедельник. Сейчас имеем 1,221 и, думаю, увидим пару на несколько процентов ниже.

Предполагаемый рост доллара в обстановке новых ограничений и ухудшения настроений на рынках — фактор давления на рубль.

Не думаю, что рубль окажется в новом витке ослабления, но коррекция вверх в паре USD/RUB наверняка произойдет, до 75 или выше рублей за доллар.

Нефть, предполагаю, тоже, не обойдется коррекцией одного дня. Новое блокирование международного транспортного сообщения — гарантированное сокращение потребления энергоресурсов. О глубине снижения пока выводов не сделаю.

Не очень верю в ралли золота. На драгметалл положительно влияет нервозность рынков, но в качестве конкурента выступает американский доллар. Пока склонен оценивать рост металла как коррекцию в рамках уже сложившегося тренда на снижение.

Насколько подвержен снижению отечественный рынок акций и облигаций, пока сказать сложно. Очевидно, движение котировок вниз сегодня будет. Но решать, станет ли оно началом глубокой коррекции или, напротив, завершит локальную коррекцию, стартовавшую в конце прошедшей недели, планирую уже по итогам торговой сессии понедельника. Возможно, появится смысл открытия хеджирующей короткая позиции во фьючерсе на индекс МосБиржи ил индекс РТС, но выводы все-таки позже.