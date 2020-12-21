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Нефть подешевела на опасениях вокруг коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Нефть подешевела на опасениях вокруг коронавируса
Фото: Reuters
Цены на нефть в понедельник снижаются на 3% в рамках коррекции после достижения максимумов с марта, а также под давлением ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3%, до 50,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,86%, до 47,83 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 2,95% до 47,65 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Цены на черное золото начали неделю коррекционным снижением после уверенного роста на прошлой неделе, по итогам которой они достигли своих девятимесячных максимумов.
При этом ухудшение эпидемиологической ситуации, особенно в США и Великобритании, ставит под сомнение перспективы мирового спроса на топливо. Поводом для опасений послужили новости о том, что в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса. На фоне этого многие станы приостановили авиасообщение с королевством. В США же в субботу было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом, заболело более 400 тысяч человек.
«Рост уровня заражения и введение мер изоляции начинают оказывать влияние на настроения (трейдеров)», — цитирует Bloomberg старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти.
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