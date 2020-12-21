Доллар превысил отметку в 75 рублей впервые с 3 декабря

Американский доллар впервые за несколько недель перешагнул отметку в 75 рублей, сообщает ТАСС. Такого не было с 3 декабря текущего года.
Журналисты ссылаются на данные Московской биржи. На открытии торгов аналитики зафиксировали рост американской валюты на 0,77% к закрытию биржи на прошлой неделе. По состоянию на утро 21 декабря доллар стоил 73,92 рубля. В течение некоторого времени иностранная валюта приблизилась к отметке в 75 рублей.
Евро, который на прошлой неделе перешагнул отметку в 90 рублей, утром понедельника также продемонстрировал рост по отношению к российской валюте — на 0,71%. Европейская валюта в настоящее время колеблется на уровне 90,4 рубля.
Между тем экономисты считают, что российский рубль в настоящее время сильно недооценен. Как сообщал «Рамблер», ранее датский финэксперт Стин Якобсен, возглавляющий Saxo Bank, предположил, что в следующем году российская национальная валюта может сильно укрепиться. По его словам, в 2021 году с большой долей вероятности вырастут объемы торговли сырьевыми товарами. В этой сфере у России, по словам эксперта, большие мощности, которые обещают ей значительные преимущества. Эксперт подчеркнул, что в будущем году российская валюта может укрепиться по отношению к доллару на уровне 65-66 рублей.
Доктор экономических наук Валентина Катасонова заявила, что доллар в будущем ждет полное обесценивание. По ее словам, долгие годы валюта США была ничем не обеспечена, а пандемия коронавируса и мировой экономический кризис вынуждают Федеральную резервную систему печатать огромные объемы новых денег. Прямым следствием того, что доллар полностью обесценится, станет обвал всей долларовой пирамиды долгов, схлопывание пузыря на фондовом рынке и срыв всего мира в глобальную депрессию, уверена доктор экономических наук.
О скором падении доллара также писал экономист Михаил Делягин. По его мнению, американской нацвалюте грозит удешевление на треть к основным мировым валютам. Он считает, что доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит. Сбережения Делягин посоветовал россиянам хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.