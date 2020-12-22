Нефть подешевела на новостях из Великобритании, где обнаружили новый штамм коронавируса . Бочка Brent 21 декабря уходила ниже 50 долларов. Вслед за нефтью упал и рубль, доллар превысил отметку в 75.

Евгений Коган президент компании «Московские партнеры»: «В Америке утвердили пакет помощи экономике и бизнесу в размере чуть меньше одного триллиона долларов. Есть выражение „Покупай на слухах — продавай на фактах“. Опять же происходит классическая ситуация: как только деньги дали, это уже было заложено в цене. Соответственно, рынки должны немного подкорректироваться. Когда все ждут, покупают под событие, событие происходит — игроки продают.

В этом нет ничего такого трагического. Просто два события наложились одно на другое. Плюс существует избыточное количество людей, хорошо заработавших на рынке и желающих зафиксировать свою прибыль. С другой стороны, колоссальную ликвидность никто не отменял. Она была и продолжает существовать на рынке. Поэтому нормально, когда нефть, которая шла вверх, как танк, при первых слухах о том, что возникла новая страшная бяка, пошла вниз — все испугались.

Никакого трагизма нет, ничего нового нет. Но когда слишком много заработавших, всегда кто-то должен чего-нибудь испугаться, иначе это не был бы фондовый рынок, а был бы институт благородных девиц, но там денег не зарабатывают. У рубля есть отдельная своя история. Оказалось, что он мог получить санкции еще за то, что наши хакеры, по всей видимости, где-то на просторах интернета оставили, наверное, гусли с матрешками, и, наверное, балалайку расписанную. И опять стали говорить, что Россию надо наказать очередными санкциями. Мы все это знали — придут демократы, начнут искать повод, где бы найти русского медведя. Вот и нашли, сейчас вопрос — будут наказывать или нет».

Ожидать укрепления рубля в обозримом будущем не стоит, считает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций: «В истории было огромное количество именно черных понедельников, поскольку в выходные появляется много новостей, и инвесторы ко всему этому начинают относиться тревожно, поэтому в понедельник очень часто бывает распродажа, которая дальше не продолжается. На данный момент экономика находится на аппарате искусственного дыхания, и оптимистичные оценки нереалистичны в текущей конъюнктуре. Я бы не стал считать, что рубль является перспективной валютой в обозримом будущем. В том числе, потому что политика Джо Байдена по отношению к России будет гораздо более скоординированной.

Я думаю, она найдет свое отражение в слабом рубле. На протяжении длительного времени развивающиеся валюты прошли очень большой путь, в последнее время они очень значительно укрепились. Раньше для этого потребовалось два года, два года полноценной сильной растущей экономики глобальной. Сейчас для этого понадобилось два с половиной квартала мечущейся экономики в очень слабом состоянии. И мы имеем сегодня довольно оптимистичную картину на финансовых рынках, реальность совершенно другая. Несмотря на то, что реальность улучшается, мы видим, как экономика уходит от шока к улучшению, тем не менее, финансовые рынки забежали слишком далеко в своей оценке.

Некоторые вполне очевидные риски, как, например, риск того, что экономика будет восстанавливаться довольно невысоким темпом, присутствует. И по этой причине развивающиеся валюты в целом как класс стали очень рискованны, как и развивающиеся рынки, как и сырьевые товары. Речь не идет только просто о рубле, потому что сегодня, например, мексиканский песо в какой-то момент падал сильнее, чем рубль, хотя вокруг рубля ходит огромное количество разговоров и слухов, в том числе, и про кибербезопасность. То есть это не проблема только рубля, надо смотреть шире, у нас большой риск падения развивающихся валют в следующем году».