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Биржи АТР в основном снижаются 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР снижаются
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном опускаются, рынки обеспокоены значительным ростом случаев заражения коронавирусом и новостями о новом штамме COVID из Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.31 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% — до 3413,83 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,13%, до 2307,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,08% — до 26284,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,3%, до 2770,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,01%, до 6602,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,62%, до 26549,34 пункта.
Ситуация вокруг коронавируса продолжает сдерживать торги в регионе. В выходные в Южной Корее был установлен очередной антирекорд — почти 1,1 тысячи случаев заражения в сутки. В стране также вновь были ужесточены карантинные ограничения, теперь в Сеуле до конца новогодних праздников запрещают собираться вместе людям от пяти и более человек.
По данным ВОЗ, общее число заражений в мире за все время составило более 75,7 миллиона случаев, суточный прирост составил более 575 тысяч. В США с начала пандемии выявили 17,8 миллиона случаев заражения.
Усиливает опасения инвесторов и ситуация вокруг новой мутации вируса в Великобритании. В субботу британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.

"Эскалация ограничений в Европе из-за COVID-19 в связи с опасениями по новому виду вируса, который, как предполагается, быстрее распространяется,.. вызвал негативную реакцию для цен (акций — ред.) через краткосрочное влияние на прогноз мирового роста", — приводит агентство Рейтер слова старшего стратега по мировым рынкам Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Карантинные ограничения сдерживают восстановление экономики, пострадавшей в первом полугодии от первой волны пандемии.
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