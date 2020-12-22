Ещё
Далее:
Читайте также:
Идея для подарка: сертификат на кино в Okko
Идея для подарка: сертификат на кино в Okko Оформить сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.28
91.92
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
50.08
–0.38 Золото
1871.90
+0.02 РТС
1335.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.12
1.2223
+0.0115
07.12
1.2108
18.12
10.12
26.11

Евро взлетел до 92 рублей впервые с 9 ноября 

Павел Тиунов 1 час назад
Евро взлетел до 92 рублей впервые с 9 ноября
Фото: ТАСС
Курс евро перешагнул через отметку в 92 рубля, сообщает News.ru. Европейская валюта стремительно подорожала впервые с 9 ноября.
По данным Московской биржи, на момент открытия торгов по сравнению с предыдущим днем евро прибавил в цене 0,52%, в результате единица европейской валюты стала стоить больше 92 рублей.
Больше подорожал американский доллар: курс продемонстрировал рост на 0,6% до 75,25 рубля. Доллар перешагнул психологическую отметку в 75 рублей накануне. С момента закрытия валютных торгов на прошлой неделе он уже подорожал более, чем на 1,5%.
Аналитики связывают текущее падение рубля со снижением цены на нефть (на 2,5%), а также с удешевлением акций большинства российских нефтяных компаний, а также ценных бумаг Сбербанка. Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов предположил, что это признак фиксации прибыли нерезидентами по российским акциям. По его мнению, в настоящее время нет никакой гарантии, что стоимость барреля нефти не опустится ниже 50 долларов. Очередное удешевление «черного золота», по его словам, «потащит за собой» и Индекс Мосбиржи, и рубль. До конца недели, добавил аналитик, американский доллар может подорожать до 76 рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ обнародовали утвержденный правительством общенациональный план российской экономики, который предполагает «отказ от нефтяной иглы». Документ описывает ускорение импортозамещения, развитие индустрии легкой промышленности и внутреннего туризма, цифровизацию госуправления и т.д. Результатом принятых мер должен стать среднегодовой рост ВВП на уровне 3-5%.
Видео дня. Эксперты дали прогноз по курсу рубля
Комментарии 3
Рынки , Алексей Антонов , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
00:42
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение