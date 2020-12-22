Евро взлетел до 92 рублей впервые с 9 ноября 

Курс евро перешагнул через отметку в 92 рубля, сообщает News.ru. Европейская валюта стремительно подорожала впервые с 9 ноября.

По данным Московской биржи, на момент открытия торгов по сравнению с предыдущим днем евро прибавил в цене 0,52%, в результате единица европейской валюты стала стоить больше 92 рублей.

Больше подорожал американский доллар: курс продемонстрировал рост на 0,6% до 75,25 рубля. Доллар перешагнул психологическую отметку в 75 рублей накануне. С момента закрытия валютных торгов на прошлой неделе он уже подорожал более, чем на 1,5%.

Аналитики связывают текущее падение рубля со снижением цены на нефть (на 2,5%), а также с удешевлением акций большинства российских нефтяных компаний, а также ценных бумаг Сбербанка . Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов предположил, что это признак фиксации прибыли нерезидентами по российским акциям. По его мнению, в настоящее время нет никакой гарантии, что стоимость барреля нефти не опустится ниже 50 долларов. Очередное удешевление «черного золота», по его словам, «потащит за собой» и Индекс Мосбиржи, и рубль. До конца недели, добавил аналитик, американский доллар может подорожать до 76 рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ обнародовали утвержденный правительством общенациональный план российской экономики, который предполагает «отказ от нефтяной иглы». Документ описывает ускорение импортозамещения, развитие индустрии легкой промышленности и внутреннего туризма, цифровизацию госуправления и т.д. Результатом принятых мер должен стать среднегодовой рост ВВП на уровне 3-5%.