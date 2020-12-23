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Курс доллара: рубль растёт к доллару 

RT на русском 4 часа назад
Курс доллара снизился до 75,78 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 13 копеек — до 75,78 рубля.
Курс евро вырос на 10 копеек и составил 92,33 рубля.
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Рубль снижается к доллару и евро Рубль снижается к доллару и евро Стоимость биткоина вновь побила исторический максимум Стоимость биткоина вновь побила исторический максимум Цена биткоина обновила исторический максимум Цена биткоина обновила исторический максимум
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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