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Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса
Фото: © РИА Новости. Максим Богодвид
Мировые цены на нефть в четверг утром растут на снижении опасений за спрос после выхода данных о сокращении запасов сырья в США, инвесторы также ждут сделки по Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% — до 51,67 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 48,5 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 1,07% до 51,76 доллара за баррель.
Сокращение запасов нефти и бензина в США подняло надежды инвесторов на восстановление спроса. В среду официальные данные показали, что запасы бензина в стране снизились за неделю на 1,1 миллиона баррелей, до 237,8 миллиона баррелей при прогнозе роста показателя на 1,21 миллиона баррелей. В то же время запасы дистиллятов снизились на 2,3 миллиона баррелей, до 148,9 миллиона баррелей. Запасы нефти же снизились на 0,6 миллиона баррелей.

"Снижение запасов нефти и топлива в США, а также признаки потенциальной сделки по Brexit, которые привели к ослаблению доллара, были хорошей новостью", — цитирует агентство Рейтер старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукаву (Hiroyuki Kikukawa).

В среду стало известно, что переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве находятся сейчас в завершающей стадии. Позднее СМИ сообщали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки в среду вечером или в четверг утром.
Удешевление доллара поддерживает стоимость "черного золота", поскольку слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.
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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , ЕС , Reuters
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