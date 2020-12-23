На Мосбирже могут появиться акции европейских компаний 

Московская биржа (MCX:MOEX) продолжит расширят список доступных для торгов иностранных инструментов. В 2021 году их число может превысить 250, в том числе могут появиться европейские акции. Об этом журналистам рассказал член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич

«Мы смотрим и на европейские (акции) тоже. Здесь мы, в общем, максимально гибкие. Если мы видим спрос со стороны клиентов, то стараемся максимально оперативно предложить эти инструменты», — цитирует представителя площадки ТАСС.

Он подтвердил планы по запуску в следующем году торгов акциями более 200 иностранных компаний. Пока биржа предоставляет доступ к 55 зарубежным инструментам.

Торговля акциями иностранных эмитентов была запущена на московской площадке 24 августа 2020 года. До этого эти инструменты торговались только на Санкт-Петербургской бирже , где их уже более 1200.

Но если на СПБ торги ведутся в долларах, то на Мосбирже — в рублях, хотя дивиденды инвесторы и там, и там получают в американской валюте.

Между тем председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов рассказал, что число активных частных инвесторов выросло за год в четыре раза — до 1,3 млн человек.

«В ноябре очень активными были клиенты — физические лица, по мере большего понимания рынка (они) активно ведут транзакции. На текущий момент у нас активных клиентов 1,3 миллиона человек — это тех, кто делает сделку хотя бы один раз в месяц. Их количество выросло за год в четыре раза. Это говорит о том, что происходит не только открытие, но наполнение счетов, физлица осознанно принимают решение и активно торгуют на этом рынке», — приводит слова Денисова портал Банки.ру.

Таким образом, по его словам, число активных счетов составляет 15%, а общее количество «физиков», открывших счета на Мосбирже за год удвоилось и достигло 8,5 млн человек.

С начала запуска Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) их открыли 3,4 млн человек, в том числе 1,7 млн в этом году.