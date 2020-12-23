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Британский фунт укрепляется к доллару 

Прайм 3 часа назад
Британский фунт укрепляется к доллару
Фото: Reuters
Британский фунт ускорил рост к доллару на фоне слухов о возможном заключении в среду торговой сделки по Brexit, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 (17.30 мск) курс фунта стерлингов к доллару рос на 1,24%, до 1,3526 доллара за фунт.
Газета The Sun со ссылкой на источник в ЕС сообщила, что торговое соглашение по Brexit между Британией и Евросоюзом, состоящее из двух тысяч страниц, может быть подписано во второй половине дня в среду или в четверг утром.
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.
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